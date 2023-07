„Wir sind weit weg von einem Terminator-Bild“

Gelernte Juristin, für Österreich in der UNO vertreten und in Brüssel im EU-Menschenrechtsrat. Dann hat Carina Zehetmaier aus Krems die Seite gewechselt. Jetzt ist sie Spezialistin für Künstliche Intelligenz (KI), Präsidentin der Vereinigung „Women in AI“. Ziel ist es, die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft zu erforschen. Im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ vor ihrem Besuch beim Forum Alpbach in Tirol erklärt sie, wie KI sich allgemein auswirkt.