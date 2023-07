YouTuber täuscht Influencer mit Fake-Esoterik-Shop

Nachdem sie zahlreiche User aber auf ihr Fehlverhalten hingewiesen haben, veröffentlichte sie erneut einen Clip dazu. In diesem bittet sie ihre Fans um Verständnis, beharrt aber weiter darauf, die Steine seien von guter Qualität und sieht sich stark in der Opferrolle. YouTuber Marvin hat dazu nur mehr eins zu sagen: „Glaub an was du willst, ist mir völlig egal, aber hör auf mit falschen Heilversprechungen! Das ist nämlich nicht nur uncool, sondern auch strafbar!“