Für ein Video: Obdachlose schwer misshandelt!

Die Verdächtigen, 16 bis 19 Jahre alt und im Besitz einer österreichischen Staatsbürgerschaft, sitzen in U-Haft, sind geständig und verantworten sich mit Ausflüchten wie „können wir uns selbst nicht erklären“ oder „Gruppenzwang“. Für das, was ihnen vorgeworfen wird, fehlen einem die Worte: Drei Burschen - mit einem vierten steht das Trio zusätzlich im Verdacht, davor schon einen Raub verübt zu haben - sind mit unglaublicher Brutalität auf eine Obdachlose in Kapfenberg losgegangen. Um, man fasst es nicht, daraus einen Film zu drehen.