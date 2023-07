Mit der „Krone“ in andere Welten eintauchen

Wie die Saat, so die Ernte

Ein Mysterium in der kalten Novembernacht: Commissario Brunetti wird von seinem Kollegen Vianello aus dem Bett gerufen, weil in einem Kanal eine Hand aus dem Wasser ragt. Die Leiche wird schnell geborgen, doch wer der Tote ist und welche Feinde er gehabt haben könnte, bleibt ein Rätsel. Denn der Mann hielt sich ohne Papiere in Italien auf. Die Lösung des Falls findet Brunetti nur, indem er tief in seine eigene Vergangenheit eintaucht und sich das Italien seiner Studentenzeit vergegenwärtigt.