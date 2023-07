Jung und hungrig - die ersten Schotten sind da

Ohne den Kapitän war die Admira tief in den Abstiegssumpf geschlittert. „Das Zuschauen war für mich der reinste Horror, die schlimmsten Spiele in meiner Karriere. Ich verspürte noch nie so eine große Nervosität wie vor dem Finale gegen Steyr. Der Abstieg hätte für den Klub das Aus bedeuten können.“ Dieser Kelch ging an den Südstädtern vorbei, dennoch waren die ersten beiden Jahre nach seiner Rückkehr von der Austria für Zwierschitz zäh. „Das Ende in der Bundesliga tat extrem weh. Ich hätte aber nie gedacht, dass wir in der zweiten Liga derartige Probleme bekommen würden.“