Kevin Spacey an seinem Geburtstag vor Gericht

Schauspieler Kevin Spacey ist auch an seinem Geburtstag vor einem Londoner Gericht erschienen. Der Oscarpreisträger wurde am Mittwoch 64 Jahre alt. In der Früh betrat er mit seinen Anwälten einen Gerichtssaal am Southwark Crown Court. Vier Männer werfen dem Hollywoodstar sexuelle Grenzüberschreitungen vor, das reicht von unerwünschten Berührungen bis hin zu Nötigung zum Geschlechtsverkehr.