Nach Sex-Fragen: PK bei Frauen-WM abgebrochen

„Wovon redest du?“

Ein Journalist hakte dann noch einmal nach, fragte, ob es nicht besser sei, wenn Mwape zum Wohle der Mannschaft zurücktrete. „Welches Umfeld wirkt sich besonders auf das Team aus? Wovon redest du? Ich würde es gerne wissen, denn ich kann auf keinen Fall ohne Grund in den Ruhestand gehen“, konterte der Sambia-Coach. „Vielleicht liegt es an dem, was man in den Medien oder in der Presse liest, aber die Wahrheit sollte eigentlich ans Licht kommen, nicht nur Gerüchte.“ Wie die „Bild“ und Sky Sports berichten, wurde die Medienrunde letztlich abgebrochen.