Heustadel-Brand in Salzburg: Defekt war Ursache

Stundenlanger Löscheinsatz

Das Brandgeschehen am Montag in Berndorf ist damit geklärt. 170 Feuerwehrleute, auch aus umliegenden Gemeinden, waren über mehrere Stunden im Löscheinsatz. Der Heustadel, in dem Hackschnitzel und Stroh lagerten, geriet rasch in Vollbrand und stand letztlich komplett in Flammen. Die Schadenssumme liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich.