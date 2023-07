Hagel und Regen sorgen wieder für Chaos in Kärnten

Während ganz Kärnten in den vergangenen zwei Wochen von Unwettern geplagt wurde, dürften bei den Bewohnern des Gegendtals am Dienstag schlimme Erinnerungen wach geworden sein. Denn erst wurde die Bundesstraße B 98 zwischen Afritz und Feld am See durch mehrere Muren komplett unterbrochen - mehrere Autos waren dazwischen gefangen - und dann ging auch noch der Afritzer Bach über. Ähnlich ging es den Bewohnern von Arriach, wo Wiesen und Felder durch die starken Niederschläge überflutet waren.