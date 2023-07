Historischer Tag für Gesundheitsversorgung

Finanzierung

Das Land Kärnten wird die Investitionssumme in Höhe von 33 Millionen Euro zu 100 Prozent übernehmen. Bereits 2024 erfolgt der Baustart und 2026 soll die Klinik bezugsbereit sein. „Die Bereiche Sucht, Psychomatik, Altersmedizin und Essstörungen gewinnen massiv an Bedeutung. “Wir setzen mit diesem Zentrum einen wichtigen und vorausschauenden Schwerpunkt", so Beate Prettner weiter. Insgesamt wird die Klinik in Zukunft 130 Betten haben, die sich wie folgt aufteilen: 82 Betten entfallen auf die Bereiche Psychosomatik und Sucht, 36 Betten auf die Altersmedizin und zwölf Betten auf den Bereich Essstörung.