„Szenarien sind für Österreich nicht vergleichbar“

Mehr als 100 Löschfahrzeuge und Helikopter sind seit Tagen in Griechenland im Einsatz, aber die Brände toben in zahlreichen Regionen Griechenlands weiter. Der Schaden auf der griechischen Insel Rhodos ist bereits groß. Sind derartige Katastrophen auch in Österreich zu befürchten? krone.tv hat mit Günter Trinker, Landesfeuerwehrkommandanten von Salzburg gesprochen.