Essstörungen: „Angehörige schauen oft weg“

Gesundheit und Ernährung gehen Hand in Hand. Doch manchmal kann mit der Nahrungsaufnahme auch krankhaft übertrieben werden. Adipositas, Magersucht, Bulimie, oder auch Binge-Eating sind allgegenwärtig. Was hilft bei all diesen Krankheitsbildern? Und wie geht man am besten als Außenstehender mit Betroffenen um?