Bezwinge die berühmte Kitzbüheler Streif zu Fuß!

Haben Sie jemals schon daran gedacht, durch Hausberg, Mausefalle oder Steilhang zu kommen und die weltberühmte Kitzbüheler Streif persönlich und sportlich zu erleben? Dann nutzen Sie die Chance und nehmen an der 3. Auflage „World Extreme Run Challenge powered by Speed Connect Austria“ am 14. Oktober teil. Die „Krone“ verlost exklusiv Startplätze dafür. Was Sie noch alles vor Ort erwartet und was Sie sonst noch gewinnen können erfahren Sie hier.