Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Autos

Gegen 15.50 Uhr war der 62-Jährige auf der A2 von Villach kommend in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Bei Straßenkilometer 199,6 kam der Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen rutschte rechts von der Fahrbahn, touchierte die Leitschiene und wurde anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Auf der Fahrbahn kollidierte der Mann aus dem Burgenland mit einem 52-Jährigen aus dem Bezirk Wolfsberg (Ktn). Daraufhin prallte der Pkw des 62-Jährigen gegen die dortige Betonleitwand. Anschließend kollidierte ein nachkommender 46-jähriger Slowake mit seinem Transporter mit dem Fahrzeug des 62-Jährigen. Durch den Unfall erlitt der Mann aus Oberpullendorf schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt brachte der Rettungshubschrauber Christophorus 17 den Mann ins UKH Graz. Die beiden anderen Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die A2 musste in Fahrtrichtung Graz bis 17.15 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehren Lieboch und Mooskirchen waren mit 34 Mann im Einsatz.