Volle Kraft voraus für die Wasserkraft

Der Clou an dieser Art Kraftwerk ist, dass das Wasser bei Stromüberschuss wieder nach oben gepumpt werden kann, um dann erneut damit Strom zu erzeugen. Die politische Exkursion führte Wallner und Hahn natürlich nicht zufällig ins Obervermuntwerk II. Wie berichtet, plant Vorarlberg mit den „illwerken vkw“ ein Mega-Pumpspeicherkraftwerk, das Lünerseekraftwerk II. Das wäre nach Ende der Bauzeit das größte Kraftwerk seiner Art in Österreich. „Mit einer Leistung von 1.000 Megawatt im Turbinen- und Pumpbetrieb hat es das Potenzial, ein wichtiger Erfolgsfaktor für die europäische Energiewende zu werden“, erklärte dazu Wallner. Vorarlberg wird damit eine ganz neue Rolle am Strommarkt (vor allem am deutschen) einnehmen.