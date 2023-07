Verletzter Alpinist (60) harrte in Not-Biwak aus

Erst am Samstagmorgen ließ die Witterung die Bergung des Verletzten durch den Hubschrauber zu. Der schwerverletzte 60-Jährige wurde ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht. Auch die Einsatzkräfte konnten mit einem Hubschrauber von der Einsatzstelle geflogen werden.