Urlaubsfeeling beibehalten - möglich?

„Ab in den Urlaub und entspannen!“, so lautet das Motto vieler Österreicher, die einen Ausgleich zur Arbeit suchen. Aber schon kehrt man aus dem Urlaub zurück, wird die Stimmung durch Unannehmlichkeiten wie lange Staus bei der Heimreise und launischen Mitarbeitern wieder zerstört. Fällt auch Ihnen das Erhalten des Urlaubsfeelings schwer? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Antworten in den Kommentaren!