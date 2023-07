Löwen-Suche beendet ++ Genderverbot in NÖ

Aufatmen in Brandenburg und Berlin: Der Löwen-Alarm ist am Freitag beendet worden. Bei dem gesuchten Tier handelt es sich wohl nur um ein Wildschwein. Bis zu 220 Polizeibeamte sowie Drohnen und Hubschrauber waren mit Wärmebildkameras im Einsatz. Auch mit Panzerfahrzeugen hat man sich in Stellung gebracht. Es gebe keine Gefährdungslage mehr, sagt Bürgermeister Grubert am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Polizei bestätigt diese Einschätzung. Sämtliche Suchmaßnahmen hätten keine Hinweise ergeben. Den Großeinsatz verteidigt Gruber: „Die Gefährdungslage war so, dass der Einsatz der Polizei gerechtfertigt war“, betont er.