Nicht nur der Geiz ist beim Sündigen geil!

Eine irrwitzige Reise in das Dunkel der Seele

Als Spielort wurde der Platz rund um die Wallfahrtskirche Birkenberg oberhalb von Telfs auserkoren. Eine aufwendig gestaltete, feuerrote Stahlkonstruktion – einer schmierigen, billigen Revuebühne gleich – schmiegt sich unmittelbar an das barocke Gotteshaus, in dessen Altarraum passend zu den „Sieben Todsünden“ erschreckend zynische, in die Zeit passende Grafiken von Arik Brauer ausgestellt sind. So nahe wie am Birkenberg sind sich in Tirol die mannigfaltigen Sünden und das Heil der Vergebung wahrscheinlich noch nie gewesen. Der Vorhang öffnet sich und daraufhin begibt man sich für gute drei Stunden (inklusive Pause) auf eine rasante, irrsinnige Reise durch die tiefsten und dunkelsten Verschlingungen der menschlichen Seele.