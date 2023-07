LIVE: So steht‘s bei Weltmeister USA gegen Vietnam

Megan Rapinoe und Co. jagen das Tripple. Nach den Titel 2015 und 2019 soll der Weltmeister auch 2023 USA heißen. Die erste Hürde in der Gruppe E lautet Vietnam, gegen die Nummer 32 der Welt ist ein Sieg Pflicht. Spielstätte ist der Eden Park in Auckland, Neuseeland.