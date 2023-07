Beherzter Bankmitarbeiter ließ Betrüger auffliegen

Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger aus den Niederlanden haben sich durch „Phishing“ mehr als 47.000 Euro von Kunden einer Bank in Linz ergaunert. Die Beschuldigten - Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger aus den Niederlanden kamen durch Phishing-SMS zu den Zugangsdaten ihrer Opfer und führten in der Folge im Bankfoyer beim Bankomaten Behebungen von den Konten durch. Ein Mitarbeiter, dem die vermehrten Geldbehebungen auffielen, alarmierte die Polizei. Die Täter wurden am Tatort festgenommen.