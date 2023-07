Im Fußballcamp wird Sport zur riesengroßen Gaudi

„Cool, eine ganze Woche lang Fußball zu spielen!“

Zurück am Fußballplatz wird Merkball gespielt, wie die neunjährige Nadine erklärt. Dass sie heuer endlich am Sportcamp teilnehmen kann, freut die junge Ischglerin besonders: „Ich war bisher verflucht, jedes Jahr bin ich krank geworden!“ Doch in diesem Jahr hat es endlich geklappt – eine ganze Woche voller Sport, Spiel und Spaß!