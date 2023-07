Immer mehr Neuwagen in Tirol fahren elektrisch

Konkret wurden im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 2275 Elektroautos in Tirol neu zugelassen, was einem Wert von exakt 20 Prozent entspricht. Eine deutliche Steigerung: In der ersten Jahreshälfte 2022 waren es 1337 E-Autos, im Vergleichszeitraum von 2018 gar nur 306.