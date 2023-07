Nächste Barca-Legende ist sich mit Miami einig!

In der vergangenen Saison war Iniesta nicht über die Rolle als Joker hinausgekommen, den Spaß am Fußball habe er dennoch nicht verloren. „Ich will noch spielen. Das ist hier schwierig für mich, deshalb möchte ich einen anderen Ort finden, an dem ich mich zur Ruhe setzen kann“, erklärte er nach seinem Aus in Japan.