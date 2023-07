Steiermark: Bundesheerler nach Absturz geborgen

Ein Unteroffizier und drei Rekruten waren am Mittwoch am Kraubatheck in der Steiermark mit einem Geländefahrzeug 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Am Donnerstag folgte die spektakuläre Bergung mittels Black-Hawk-Hubschrauber. Die verletzten Soldaten sind am Weg der Besserung.