„Lächerlich! Ronaldo hat zu viel Shisha geraucht“

Die einzige Liga, über die Ronaldo abseits der saudischen Pro-Leage positive Worte verlor, war die englische Premier League. „Sie ist allen anderen Ligen weit voraus. Die deutsche Liga hat meiner Meinung nach auch viel verloren“, so der fünffache Weltmeister. Wieso Ronaldo plötzlich gegen den Fußball in anderen Ländern stichelt? Lahoud zufolge, heißt der Grund dafür Lionel Messi und dessen Wechsel zu Inter Miami. „Davor haben wir so etwas nie von ihm gehört. Es geht ihm nur um Messi.“