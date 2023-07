DAS machte Wolfgang Petry mit seinen Armbändern!

WAR undenkbar

Bis ein Ereignis den „Wahnsinn“-Interpreten zum Handeln bewegte. Als 2002 eine Flut große Teile Deutschlands in Schutt zurückließ, beschloss er die über Jahre hinweg gesammelten Bändchen für den guten Zweck versteigern zu lassen, der Erlös sollte den Flutopfern zugutekommen. Leider waren von diesem Plan nicht alle so überzeugt wie er selbst, einige Fans blieben empört zurück, konnten nicht verstehen, wie der Sänger all die Geschenke und damit auch seinen charakteristischen Look bereit war herzugeben. „Sie müssen es akzeptieren, die Aktion für die Flutopfer war mir sehr wichtig“, trotzte der Sänger damals der Kritik.