Duo läuft 2 Tage und 2 Nächte über 250 Kilometer

„An Tag 1 war das nasskalte Wetter zach, die erste Nacht und die Routen-Findung via Tracking aber kein Problem. In der zweiten - nach 48 Stunden - brauchte ich die Notfalldecke einmal für zehn Minuten Schlaf, als Christoph sein Knie versorgte“, so Hain, der drei paar Schuhe verschliss und ergänzt: „Wir hatten das richtige, langsamere Tempo und waren ein Team - so überstehst du auch die Phasen, in denen du nicht mehr willst!“