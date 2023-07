Diese Partner-Looks sind zum Dahinschmelzen!

Anders, aber gleich

Bei der Stil-Ikone Kylie Jenner „passen“ sogar ihre Kids zum Look. Wie hier in New York, als sie das noble Ritz-Carlton verließen, trug die kleine Stormi einen Zweiteiler in denselben Farben und mit demselben Blumen-Aufdruck wie Mama. Natürlich kombiniert sie ihren Mesh-Look mit lässigen Sneakern, im Gegensatz zu den High Heels, die Kylie Jenner dazu ausführte.