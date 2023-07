Rapid und ein Tagestrip in die Champions League

Auch Trainer Zoki Barisic will daher beim Tagestrip von einer Generalprobe nichts wissen: „Aber ich will sehen, dass wir uns wehren, körperlich dagegenhalten, auch versuchen, so einem Gegner wehzutun.“ Bei den bisherigen Tests gab es nur Siege gegen kleine Amateur-Teams, nicht gegen Dunajska Streda (2:4), die Ukrainer von Polissa Zyhtomy (1:1) und Sigma Olmütz (1:2). Noch hat Barisic seine erste Elf nicht gefunden - das wird auch noch Wochen dauern.