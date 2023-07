„Raul? Da müssen Sie meine Mutter fragen ...“

krone.at: Was hat dieser Klub in Sloweniens Hauptstadt nur an sich, dass in der kommenden Saison gleich vier rot-weiß-rote Kicker ihre Knochen für ihn hinhalten, Raul?

Raul Florucz: Was der Klub an sich hat? Ich finde, es ist ein guter Klub für junge Spieler, um sich als Spieler und auch als Mensch fortzubilden. Darüber hinaus ist hier die Infrastruktur super. Wir spielen, wir kämpfen jedes Jahr um den ersten Platz in der Liga und wir spielen dieses Jahr auch in Europa. Ich denke, es ist ein sehr interessanter Schritt für einen jungen Spieler, um die Teilnahme an der Champions League zu spielen.