Auf dieser Kreuzung hat das Chaos Vorrang

Die ohnehin schon von vielen nicht verstandene Verkehrsregelung wurde heuer noch einmal ordentlich komplizierter. Durch die Großbaustelle am Europaplatz und am Linzer Tor und dadurch bedingte Umleitungen wurde nämlich am Roßmarkt zwischenzeitlich eine Stopptafel aufgestellt. Nun hatte man also tatsächlich auf der Heßstraße Vorrang. Kaum hatten sich die Autofahrer daran gewöhnt, war die Stopptafel aber auch schon wieder verschwunden - um wenige Wochen später beim Start des Umbaus der Karl-Renner-Promenade wieder aufgestellt zu werden.