Kleiner Aufsteiger feiert vierfachen Transfercoup

Dass Conor Noß (22) und Mehmet Ibrahimi (20) von der deutschen in die österreichische Bundesliga wechseln, war nach den Auftritten der beiden Offensivspieler bei den letzten zwei Testspielen des FC Blau-Weiß vielleicht nicht mehr die ganz große Überraschung. Zumal mit Mönchengladbach und Leipzig ihre bisherigen Vereine den Einsätzen ja zustimmen hatten müssen. Dennoch schien bei jedem der beiden betreffend eines Wechsels nur eine Leihvariante in Frage zu kommen, da beide Spieler vertraglich noch je ein Jahr gebunden gewesen wären. Doch Sportchef Christoph Schösswendter schaffte vor allem zur Freude von BW-Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek das Kunststück, den Deutsch-Iren Noß (Marktwert 400.000 Euro) ebenso fix zu verpflichten wie den Deutsch-Kosovaren Ibrahimi (Marktwert 150.000 Euro). Was quasi ein vierfacher Transfercoup ist, zumal Blau-Weiß-Trainer Scheiblehner von der Qualität seiner beiden Zugänge überzeugt ist: „Sie werden uns weiterhelfen!“