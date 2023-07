Stars verteidigen Mendy: „Nicht zu akzeptieren!“

„Wer wird für uns einstehen?“

„Viele Jahre harte Arbeit, um ein professioneller Fußballspieler zu werden ... Und was jetzt!? Ich habe dieses Thema nie angesprochen, weil ich nicht alle Details kannte, aber ich habe mit ihm einmal über FaceTime hinter Gittern gesprochen und bin ihm ein paar Mal auf dem Spielfeld gegenübergetreten. Ich habe in diesem Mann nie etwas Böses gesehen. Wir können nicht akzeptieren, dass uns als Sportler so etwas passiert. Wer wird in Zeiten der Not für uns einstehen, nicht wenn der Schaden bereits angerichtet ist? Wendet euren Kopf nicht weg, Leute!“, so Depay weiter.