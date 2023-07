Bei Migration & Co: „ÖVP in Geiselhaft der FPÖ“

ÖVP gefährlicher als FPÖ?

„Die FPÖ hat es wirklich geschafft, von der Schwäche der anderen Parteien zu profitieren. Weil die ÖVP und SPÖ in Migrationsfragen immer nur herumgeeiert haben.“ Auch in Bezug auf die Sprache ist die ÖVP „in Geiselhaft der FPÖ“. Am Weg in Richtung einer autoritären Gesellschaft stuft Güngör die ÖVP gefährlicher ein, als die FPÖ ...