Icardis Wanda im Spital! Fans befürchten Schlimmes

Nach Italien gebracht

Ein Bluttest soll eine hohe Zahl von weißen Blutkörperchen aufgewiesen haben, zudem sei die Milz des Models angeschwollen, heißt es - was durchaus auf Blutkrebs hindeuten könnte. Icardi, der vergangene Saison für Galatasaray auf dem Rasen stand, soll bereits angeordnet haben, seine Frau zur Behandlung nach Italien bringen zu lassen. Ein Statement der 36-Jährigen, die ihre Fans in der Regel via Instagram ständig auf dem Laufenden hält, blieb bislang aus.