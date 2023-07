Sorge in den Sozialmärkten: Die Regale leeren sich

Mehr Spenden benötigt

Was dazu führt, dass immer mehr Lebensmittelspenden benötigt werden, um die Nachfrage in Krems, Schrems, Gföhl, Gars, Zwettl und Waidhofen an der Thaya decken zu können. „Unsere Kunden im Waldviertel stehen bereits zwei Stunden vor Geschäftsöffnung Schlange, um notwendige Lebensmittel zu bekommen“, so Martina Neubauer, Leiterin des Soma-Schrems.