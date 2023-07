„Wohlfühl-Hotspot“ macht richtig Lust auf Urlaub

Hier kann man dem Alltag entfliehen

Die traumhafte Kulisse am türkisblauen See war schon immer da, nun haben Michaela Prem und Kilian Angermeyer am Ufer den perfekten Wohlfühl-Hotspot geschaffen, an dem man dem Alltag gelöst entfliehen kann. „Wir wollen, dass sich unsere Gäste wie auf einer Urlaubsinsel fühlen, ihre Sorgen vergessen und in eine andere Welt eintauchen können“, erklärt die 26-jährige gebürtige Steyreggerin.