Ex-Rapidler Schobesberger hat neuen Klub gefunden

Nach acht Jahren mit vielen Knie-Operationen in Hütteldorf (bis 2022) versuchte der Flügelturbo zunächst in Amstetten, dann bei Oedt ein „Comeback“. „Aber jetzt muss ich an die Familie denken“, ist der 29-Jährige im Süden Wiens sesshaft geworden. „In einem Monat werde ich zum zweiten Mal Papa“, so Schobesberger zuletzt gegenüber der „Krone“.