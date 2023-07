20 Jahre Haft für Ehrenmord ++ Hollywood streikt

Ein 36-jähriger Türke soll extra aus Deutschland nach Wien gereist sein, um dort seinen Nebenbuhler zu erschießen. Heute hat der Prozess am Wiener Landesgericht stattgefunden. Und: In Hollywood, im Zentrum der US-amerikanischen Filmindustrie Hollywood, streiken seit heute Nacht Drehbuchautoren und auch Schauspieler. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Freitag, den 14. Juli, mit Jürgen Winterleitner.