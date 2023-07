Zwei Steirer bewahren ein geheimnisvolles Marterl

Mit Pferd Weg freigeräumt

Im Winter hat es damals noch ausgiebig geschneit. „Lag viel Schnee, so hat uns der Vater mit dem Pferd und einem Spitzpflug den Weg freigeräumt.“ In der Adventzeit hieß es früh aufstehen, denn Johann Lampl war mit drei weiteren Buben für das „Z’sammläuten“ eine Viertelstunde vor der Rorate, die um sechs Uhr begann, zuständig. Während die vier am Glockenstrick zappelten, war auch der Organist bereits in der Kirche. Er hatte den gleichen Weg. „Manchmal hefteten wir uns an seine Fersen, aber wir konnten mit ihm nicht mithalten, weil er so große Schritte machte.“