Wie geht man mit der Sommerhitze um?

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Worüber sich viele Österreicher und Österreicherinnen freuen, kann aber ganz schnell gefährlich werden. Gerade in dicht verbauten Regionen staut sich die Hitze, was den Menschen zusetzt. Wie kühlt man sich angesichts der hohen Temperaturen am Besten ab? Was muss man beim Sonnenbaden beachten und wie regiert man bei Sonnenbrand oder einem Sonnenstich? Darüber hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Dr. Andreas Krauter, in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins gesprochen.