„Hab mich nicht getraut, es Eltern vorzuspielen“

Valerie Huber ist in aller Munde: Die junge Schauspielerin begeisterte in der Netflix-Serie Kitz, in „Rosamunde Pilcher“-Filmen und natürlich im Kino-Hit „Klammer - Chasing The Line“. Doch die Schauspielerei scheint nicht genug zu sein. Neben ihrem intensiven Engagement für Unicef hat sie eine neue Liebe entdeckt: die Musik.