Tirol: Biker (59) bei Crash mit Auto überschlagen

Biker schwer am Arm verletzt

„Der Fahrradlenker konnte auf der nassen Fahrbahn nicht mehr bremsen und kollidierte mit der Front des Autos“, heißt es von der Polizei. Es kam in Folge zum Überschlag über die Motorhaube. Der 59-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen am rechten Arm zu. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.