Die Post kämpft wieder mit ihrer Zustellung

Bürger und Unternehmer an der Hauptstraße und am Premweg kämpfen seit Ende Juni mit teils massiven Problemen mit der Zustellungen von Briefen und auch eingeschrieben Sendungen. Viele Sendungen kamen Tage verspätet an, ein Reisepass wurde einfach in der Postfiliale hinterlegt und nicht daheim zugestellt. Seit Ende Juni dauern die Probleme an, zwischenzeitlich gab es tageweise Verbesserung. Zuletzt klappte die Zustellung. Bewohner des Stadtzentrums der Pongauer Bezirkshauptstadt sind aber verärgert über die Post.