Panama gelingt die Sensation und steht im Finale!

USA ersatzgeschächt

Im Snapdragon Stadium in San Diego waren in der regulären Spielzeit keine Tore gefallen. Bei den USA fehlten Stars wie Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), der vor dem Wechsel zum AC Milan stehende Christian Pulisic und Weston McKennie (Juventus Turin). Ivan Andersson (99.) brachte Panama in der Verlängerung in Führung, ehe Jesus Ferreira (105.) das US-Team ins Elfmeterschießen rettete. Doch Panamas Torhüter Orlando Mosquera parierte gegen Ferreira und Cristian Roldan und wurde so zum US-Partycrasher.