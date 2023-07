Miet-Explosion: „Kann mir nicht mal Essen leisten“

Mieterversammlung mit Bürgermeisterin

Doch der sogenannte „Wohnbonus“ wird erst im September oder gar Oktober schlagend. Für viele der mehr als 20.000 Menschen in der Steiermark, die in geförderten Wohnungen leben, ist das zu spät. In der Grazer Ziehrerstraße fand deshalb letzte Woche bereits eine Mieterversammlung mit Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) statt.