Schock auf Parkplatz: Polizei fasst Messermann!

In Justizanstalt eingeliefert

Nach der Einvernahme wurde der Einheimische über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. „Nähere Umstände zum Tathergang und Motiv sind noch Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen“, so die Exekutive.