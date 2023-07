Diese Tiere suchen ein neues Zuhause

Der gutmütige, erfahrene Senior Rocky (8) sucht ein ruhiges Zuhause bei liebevollen Menschen. Er genießt die Aufmerksamkeit von seinen Menschen sehr, gemeinsame Kuschelrunden auf der Couch werden ihm bestimmt gut gefallen. Er freut sich aber auch schon sehr auf spannende Spazierrunden, auf denen er vieles erschnüffeln kann. Dabei kann es auch mal passieren, dass er kräftig an der Leine zieht, wenn ihm ein Duft zu verlockend erscheint. Seine neuen Menschen sollten daher körperlich in der Lage sein, ihn an der Leine zu halten, folgt er mal mit allzu großer Begeisterung seiner Nase. Im Kontakt mit Artgenossen entscheidet die Sympathie, in der Regel versteht er sich jedoch gut mit anderen Hunden. Da er ein ruhiges Daheim bevorzugt, sollten bestenfalls keine Kinder im Haushalt sein, bzw. sollten diese bereits älter und verständnisvoll sein.