Spektakulär: Das war der Ötztaler Radmarathon

Goldberger und Lamparter dabei

Die Teilnehmer überwanden dabei unglaubliche 5.500 Höhenmeter. Die Veranstaltung zog 4.332 Teilnehmer aus 36 Nationen und fünf Kontinenten an, die sich freiwillig dieser enormen Herausforderung an Körper und Geist stellten. In diesem Jahr nehmen neben tausenden Rennradbegeisterten auch einige Prominente an dem anspruchsvollen Ötztaler Radmarathon teil, darunter auch die Österreichische Skisprung Legende Andreas Goldberger und der aktuelle Weltcup Sieger in der Nordischen Kombination Johannes Lamparter (AUT).